Под Одессой задержали переправлявшее людей в Крым судно: видео
Оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно полицией провели арест судна Bospor (флаг Молдова), незаконно переправлявшее моряков и жителей Одесской и Херсонской областей через государственную границу. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
Совместная межведомственная группа, в рамках уголовного производства, длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействию функционирования организованной преступной группы.
Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.
Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн грн.
Сейчас продолжаются дальнейшие меры по уголовному производству.
Фото: dpsu.gov.ua
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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1 июня круизный лайнер вышел из Киева и после посещения Вилково изменил курс в сторону Ростова-на-Дону. Сейчас судно находится у входа в Керченский пролив. В Росморречфлоте заявили, что для захода в порт Ростова экипаж должен был подать заявку, однако пребывание теплохода в водах Керченского пролива "не является нарушением".
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