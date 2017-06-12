В Киеве на улице застрелили женщину: видео

В Киеве полицейские разыскивают виновного в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам правоохранителей, потерпевшая - уроженка Днепропетровской области 1964 года рождения - находилась на обочине дороги, когда ее заметил случайный прохожий.

На ее теле медики обнаружили три ранения. Потерпевшая скончалась в карете "скорой". Следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции изъяла на месте три стреляные гильзы, предварительно - от травматического оружия, и направила их на исследование.

Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Следственным отделом Святошинского управления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

23 мая 2017 года в Одессе суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в лесополосе по Овидиопольской дороге.

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