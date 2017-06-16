В Киеве задержан помогавший боевикам бизнесмен: фото, видео
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который якобы способствовал деятельности террористической организации ЛНР. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области.
Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали коллаборанта в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Во время обысков по месту жительства и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде.
Злоумышленник уведомлен о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Фото: ssu.gov.ua
Ранее сегодня сообщалось, что полиция Донецкой области в Покровске на автовокзале задержала мужчину, у которого при осмотре изъяли "временное удостоверение военнослужащего ДНР". Оказалось, что 48-летний уроженец Мирнограда, который, согласно изъятому "документу", с октября 2016 года был гранатометчиком "армии ДНР", до этого год служил в ВСУ в зоне проведения АТО. То есть за последние два года мужчина успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и за боевиков.
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