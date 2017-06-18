Во Львове внедорожник въехал в толпу: фото, видео

Во Львове сегодня, 18 июня, около 11:00 возле Храма Святого апостола Андрея Первозванного, на площади Соборной, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. Об этом сообщает Варта1.

По словам главы ОО Варта 1 Игоря Зинкевича, именно в то время из церкви после утренней литургии вышли люди, одна женщина погибла на месте происшествия.





"Одного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышли из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза, вследствие чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", - отметил Зинкевич.





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