В результате ДТП в Черновицкой области погибли трое: фото, видео

Сегодня, 19 июня, на трассе вблизи села Мамаевцы Черновицкой области произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

В результате столкновения автомобиля Peugeot с отбойником три пассажира погибли на месте, два человека, среди которых один ребенок, были травмированы. Травмированные пассажиры были госпитализированы.

Поскольку в результате аварии тело водителя от сильного удара зажало внутри машины, спасатели с помощью специального оборудования разрезали автомобиль и деблокировали погибшего мужчины.











Фото: cv.dsns.gov.ua

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