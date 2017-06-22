Десант форсировал Днепр со стрельбой из Градов на понтонах: видео
Во время тактических учений десантники 95-й житомирской бригады форсировали Днепр, впервые за время независимости Украины выполнив стрельбы из реактивной артиллерии во время переправы. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Подразделение реактивной артиллерии на пароме при форсировании реки нанесло огневое поражение условному противнику. Применялись РСЗО БМ-21 Град.
Учения проходили во взаимодействии с инженерными войсками и подразделениями оперативного обеспечения ВСУ, а также армейской авиацией.
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Руководил операцией командующий высокомобильных десантных войск страны Михаил Забродский. По его словам, такой способ ведения огня использовался во времена Второй мировой войны, но в истории реактивной артиллерии ВСУ - впервые.
"Возможно, данный опыт может пригодиться и при выполнении задач в районе проведения антитеррористической операции при освобождении оккупированных населенных пунктов Донбасса", - подчеркнул он.
Видео: Youtube / Генштаб ВСУ
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