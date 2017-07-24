В центре Днепра перестрелка: 6 пострадали, 2 погибли (Обновлено)

В центре Днепра около 20:00 возле ресторана Сулико произошла перестрелка, в которой один человек погиб на месте, а второй скончался по прибытию в больницу Мечникова. Об этом сообщает местное издание Информатор.



Сообщается, что стреляли из одного или нескольких автоматов Калашникова, один был выброшен немного дальше от места происшествия по проспекту Гагарина. Предполагается, что нападавших было двое или трое, все скрылись.



"Мы видели, как по проспекту вниз в сторону центра едет белая машина. Из нее вышел человек и начал стрелять, выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", - цитирует издание слова очевидца Юлии.



Один раненый скончался на месте происшествия. Других пострадавших доставили в больницу Мечникова. Информатор сообщает, что один из врачей сказал, что всего поступило шесть человек и некоторые из них добрались до больницы самостоятельно. Один из мужчин был в крайне тяжелом состоянии и умер почти сразу по прибытию в больницу. За жизни двоих борются медики в операционной.



Начальник криминальной полиции области Олег Грозь подтвердил сообщения СМИ, что среди пострадавших, которых оперируют медики, находится адвокат, доброволец АТО и защитник пострадавших в ходе столкновений с пророссийскими особами спортивной наружности 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua

Видео: www.056.ua

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