В центре Днепра убиты два участника АТО и ранен их адвокат: фото

В центре Днепра около 20:00 возле ресторана Сулико произошла перестрелка, в которой погибли два участника АТО и получил серьезное ранение в живот адвокат, который также служил добровольцем в АТО. Об этом сообщает Цензор.

Сообщается, что четверо людей подъехали на машине к группе ветеранов АТО и после словесной перепалки эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции около нескольких метров. Бывшие военнослужащие по сообщениям полиции также успели открыть огонь, по предварительной информации, из пистолета.

"Мы видели, как по проспекту вниз в сторону центра едет белая машина. Из нее вышел человек и начал стрелять, выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", - цитирует Информатор слова очевидца Юлии.

Четверо нападавших также доставлены в больницу с ранениями, в результате ответного огня, и на данный момент задержаны.

Ранее Информатор писал, что стреляли из одного или нескольких автоматов Калашникова, один был выброшен немного дальше от места происшествия по проспекту Гагарина.

Информатор сообщает, что один из врачей сказал, что всего поступило шесть человек и некоторые из них добрались до больницы самостоятельно.

В крайне тяжелом состоянии был оставлен в больницу и умер почти сразу во время реанимации Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады.

Днипроград уточняет, что погибший на месте происшествия, это бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер. Советник министра МВС Евгений Терехов подтвердил его гибель.

"Где? В мирном Днепре. Не верю", - написал он под в посте с фотографией Вагнера в своем Facebook.





Алексей Вагнер (фото: www.facebook.com/evgeniy.terehov.583)

Начальник криминальной полиции области Олег Грозь подтвердил сообщения СМИ, что среди пострадавших, которых оперируют медики, находится адвокат, доброволец АТО и защитник ветеранов АТО, пострадавших в ходе столкновений с пророссийскими особами спортивной наружности 9 мая, Эдмонд Саакян. Саакян был другом Вагнера и представлял его интересы в суде. Он получил сквозное ранение в живот, сейчас находится в реанимации под охраной.

Источники в полиции Днепра передали первые снимки нападавших Цензор.





Фото: censor.net.ua





Фото: censor.net.ua





Фото: censor.net.ua





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua





Фото: www.056.ua

Видео: www.056.ua

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