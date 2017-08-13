Волонтеры разработали для ВСУ уникальный беспилотник: видео
Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник, который они адаптировали к потребностям украинских военных и назвали "Маргарита". Об этом сообщает 5 канал.
Стоит изобретение более 170 тыс грн. Деньги собирали почти год.
Небольшой летательный устройство фиксирует позиции боевиков ловко и бесшумно. Его не способны зафиксировать даже прогрессивные системы слежения.
"Это универсальная машина, она работает как корректировщика огня, как дальний разведчик. Это птица, летит немного дальше и дольше, чем аналоги, которые стоят на вооружении", - отметил разработчик с позывным Мастер.
Военнослужащий с позывным Кречет работает над диссертацией по системам радиоуправления, поэтому и применил новейшие разработки.
"Маргариту" пока тестируют.
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