USD:  25.58  25.84   EUR:  29.87  30.43  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Волонтеры разработали для ВСУ уникальный беспилотник: видео

13.08.2017, 16:08

Волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник, который они адаптировали к потребностям украинских военных и назвали "Маргарита". Об этом сообщает 5 канал.

Стоит изобретение более 170 тыс грн. Деньги собирали почти год.

Небольшой летательный устройство фиксирует позиции боевиков ловко и бесшумно. Его не способны зафиксировать даже прогрессивные системы слежения.

"Это универсальная машина, она работает как корректировщика огня, как дальний разведчик. Это птица, летит немного дальше и дольше, чем аналоги, которые стоят на вооружении", - отметил разработчик с позывным Мастер.

Военнослужащий с позывным Кречет работает над диссертацией по системам радиоуправления, поэтому и применил новейшие разработки.

"Маргариту" пока тестируют.

Читайте также: Волонтеры показали, как бойцы АТО защищают Авдеевку: видео 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 