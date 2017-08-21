В Полтаве полицейский и чиновник собирали "дань" с торговцев
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Полтаве полицейского и чиновника, которые обложили систематической "данью" нелегальных торговцев в центре города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что сотрудник одного из отделений полиции и работник инспекции по контролю за благоустройством и санитарным состоянием при городском совете регулярно получали деньги от "стихийной торговли" на улицах, прилегающих к Центральному рынку Полтавы.
В зависимости от масштабов "бизнеса" коррупционное вознаграждение составляло до тысячи гривень ежемесячно с каждого предпринимателя, сообщили в СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что общая сумма ежемесячной собранной "дани" достигала 100 тысяч гривень.
Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников во время очередного "обхода" торговцев.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) УК.
Сотрудники СБУ проверяют имеющуюся информацию о причастности к вымогательству денег отдельных руководителей задержанных полицейских.
16 августа сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной инспекцией ГПУ разоблачили на взятке прокурора Ильичевской местной прокуратуры Одесской области.
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