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В Полтаве полицейский и чиновник собирали "дань" с торговцев

21.08.2017, 18:03

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Полтаве полицейского и чиновника, которые обложили систематической "данью" нелегальных торговцев в центре города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что сотрудник одного из отделений полиции и работник инспекции по контролю за благоустройством и санитарным состоянием при городском совете регулярно получали деньги от "стихийной торговли" на улицах, прилегающих к Центральному рынку Полтавы.

В зависимости от масштабов "бизнеса" коррупционное вознаграждение составляло до тысячи гривень ежемесячно с каждого предпринимателя, сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что общая сумма ежемесячной собранной "дани" достигала 100 тысяч гривень.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников во время очередного "обхода" торговцев.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством) УК.

Сотрудники СБУ проверяют имеющуюся информацию о причастности к вымогательству денег отдельных руководителей задержанных полицейских. 

16 августа сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной инспекцией ГПУ разоблачили на взятке прокурора Ильичевской местной прокуратуры Одесской области. 

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