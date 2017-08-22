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Под Киевом произошло смертельное ДТП: фото, видео

22.08.2017, 09:53

В селе Старые Петровцы под Киевом произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал водитель автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный.

"Вечером, 21.08.2017, в Петровцах произошла авария со смертельным исходом. Со слов свидетелей, перед автомобилем ВАЗ ехал другой автомобиль, который поздно заметил пешеходов и применил экстренное торможение. Водитель ВАЗ-а тоже ударил по тормозам, автомобиль понесло и отбросило в столб. Водитель погиб на месте, его доставали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.

20 августа 2017 года сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб на месте, еще шестеро получили травмы.

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