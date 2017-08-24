В Киеве в правительственном квартале прогремел взрыв

На улице Грушевского в Киеве в результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в полиции.

Напомним, сегодня Украина празднует День независимости. В центре столицы проходят торжественные мероприятия.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила Украинской правде, что основной версией взрыва является хулиганство.

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