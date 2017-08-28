В сети появилось видео с места ДТП с участием сына Шуфрича

В сети появилось видео с место ДТП, участник которого - сын нардепа Нестора Шуфрича - сбил пешехода.

Ранее LIGA.net сообщала, что сын Шуфрича Нестор сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве. Нестор младший находился за рулем автомобиля Bentley АА9227РО.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени.



Нацполиция открыла уголовное производство. По данным СМИ, пострадавшего пешехода будут лечить израильские медики.

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