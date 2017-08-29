Вор прятался от полиции в квартире, которую грабил: видео

Львовские патрульные задержали двух злоумышленников во время ограбления квартиры. Одного из них поймали на улице, второй прятался непосредственно в квартире, которую грабил. Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.

Согласно сообщению, около 2 часов ночи патрульным поступила информация о том, что у дома на улице Шафарика находятся подозрительные лица.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который тут же начал от них убегать. По дороге он выбросил две отвертки. После задержания у мужчины обнаружили ключи от автомобиля Seat, который был припаркован неподалеку. Во время поверхностного осмотра в салоне авто патрульные обнаружили телевизор и другие вещи.

Также патрульные установили, что 34-летний задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за квартирные кражи. Уже на следующий день в полицию обратились заявители о похищении телевизора именно той марки, которая была обнаружена в машине задержанного.

Тем временем другой экипаж полиции при обследовании дома обратил внимание на тот факт, что в квартире на 1 этаже выдавлено окно, а к балкону приставлена лестница.

Патрульные вызвали на место владельцев квартиры, но те не смогли попасть в дом, так как дверь была закрыта изнутри. С разрешения хозяев патрульные проникли в помещение через балкон.

В квартире правоохранители обнаружили неизвестного мужчину, который прятался на кухне. Во входной двери изнутри владельцы обнаружили ключи, которые им не принадлежат. Хозяйка квартиры сообщила, что исчезла ее банковская карточка.

Как выяснилось, 28-летний задержанный ранее также имел проблемы с законом.

Ранее в Ровно злоумышленники выбили стекло в автомобиле мужчины, занимающегося обменом валют, и забрали почти 800 тыс грн и более $6 тыс.

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