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В Харькове произошла потасовка со стрельбой: есть раненные

01.09.2017, 03:56

Вечером 31 августа в Харькове возле главного корпуса завода Турбоатом произошел конфликт между двумя группами людей с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что у завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20-40", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие. 

Сообщается, что один харьковчанин 1992 года рождения с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице. 

Полиция выясняет принадлежность участников конфликта к любым организациям.

Фото: sq.com.ua

Фото: sq.com.ua

Фото: sq.com.ua

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