СБУ задержала боевика, который находился в розыске: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, который находился в государственном розыске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель временно оккупированного Лутугинского района присоединился к террористам.

"В течение двух лет он охранял склад боеприпасов в Кадиевке, участвовал в "казачьем" бандформировании Козицина, обеспечивал работу контрольно-пропускного пункта террористов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части", - отметили в пресс-центре.

В феврале 2016 года СБУ объявила его в розыск.

Оперативники задержали боевика вблизи линии разграничения в Станице Луганской при попытке выехать на контролируемую Украине территорию.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 258-3 Уголовного кодекса (Создание террористической группы или террористической организации)

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 июня в зоне АТО пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины, воевавшего в рядах боевиков гибридной армии РФ и охранявшего украинских заложников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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