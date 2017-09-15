Найденный избитым после обыска крымский татарин снял побои
Похищенный после обыска оккупантов крымский татарин Ренат Параламов прошел судебно-медицинскую экспертизу в Симферополе. Об этом рассказал его адвокат Эмиль Курбединов. Соответствующее видео опубликовано на странице Крымской солидарности в Facebook.
"Ренат прошел судебно-медицинскую экспертизу. Больше времени заняло описание самой ситуации, протоколирование события, потом врач осмотрел его и указал, какие у него есть ссадины и жалобы", - сказал Курбединов.
По его словам, врач ограничился визуальным осмотром подзащитного.
Ранее Курбединов заявил, что похищенного после обысков Параламова жестоко пытали. Житель Симферополя Абд-ур-Рахим Адильшаев сообщил, что Рената Параламова избили до неподвижности.
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