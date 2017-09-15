В художественной галерее Киева нашли мертвого мужчину: видео

В Киеве в художественной галерее обнаружили тело мертвого мужчины с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась местная жительница за помощью: она не могла открыть дверь в галерею, где мог находится ее муж - он пропал и не отвечал на звонки.

На месте полиция обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был сделан выстрел. Помещение было закрыто изнутри.

При осмотре помещения, как сообщает полиция, были изъяты еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был украден два года назад из военной части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов разного калибра.

По предварительной версии следствия, причиной самоубийства могли стать игровые долги мужчины или тяжелая хроническая болезнь.

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