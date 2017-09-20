Пограничники предотвратили вывоз в Россию 4 т меда на 500 тыс грн

В Луганской области пограничники задержали девять украинцев, которые везли в Россию 4 тонны продуктов питания двумя автомобилями. Среди обнаруженного товара было 2 тонны меда и 2 тонны медовой пыльцы. Сумма их оценки составила более 500 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Нарушителей задержали в ходе реализации информации, которую получили оперативные подразделения Государственной пограничной службы. Два автомобиля УАЗ украинской регистрации остановили на направлении украинского н.п. Нижняя Бараниковка и российского Калмыковка в 50 м от границы с Россией.

Для того, чтобы не допустить нарушения границы и задержать нарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось осуществить восемь предупредительных выстрелов вверх из АК.

На задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дело направлено в суд, груз и автомобили переданы представителям ГФС.

Фото, видео: dpsu.gov.ua

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