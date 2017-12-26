Где оккупанты нарушили режим предновогодней "тишины": карта АТО
За минувшие сутки, 25 декабря, в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины гибридная российская армия дважды нарушила режим "предновогодней тишины". Об этом говорится в дневной сводке Минобороны о ситуации в Донбассе.
Погибших и раненых среди военнослужащих нет.
Около 19:00 вчера российские оккупанты и коллаборационисты обстреляли позиции сил АТО около Павлополя в Приазовье из крупных минометов калибра 120 мм. На позиции военных недалеко от реки Кальмиус прилетело пять мин.
Павлополь на карте региона:
После 21:00 противник совершил кратковременный обстрел опорного пункта ВСУ вблизи Станицы Луганской из стрелкового оружия.
Станица Луганская на карте региона:
Остальное время суток режим "тишины" в зоне АТО выдерживался без нарушений, рапортовали в штабе.
При этом разведка отмечает, что боевики пытаются использовать "передышку" в боевых действиях для подготовки к дальнейшему их ведению.
Карта боевых действий на полночь 26 декабря (нажмите, чтобы увеличить):
На завтра, 27 декабря, запланировано освобождение 74 украинских заложников за 306 человек из числа тех, кого запросили на обмен боевики.
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