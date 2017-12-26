Где оккупанты нарушили режим предновогодней "тишины": карта АТО

За минувшие сутки, 25 декабря, в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины гибридная российская армия дважды нарушила режим "предновогодней тишины". Об этом говорится в дневной сводке Минобороны о ситуации в Донбассе.

Погибших и раненых среди военнослужащих нет.

Около 19:00 вчера российские оккупанты и коллаборационисты обстреляли позиции сил АТО около Павлополя в Приазовье из крупных минометов калибра 120 мм. На позиции военных недалеко от реки Кальмиус прилетело пять мин.

Павлополь на карте региона:

После 21:00 противник совершил кратковременный обстрел опорного пункта ВСУ вблизи Станицы Луганской из стрелкового оружия.

Станица Луганская на карте региона:

Остальное время суток режим "тишины" в зоне АТО выдерживался без нарушений, рапортовали в штабе.

При этом разведка отмечает, что боевики пытаются использовать "передышку" в боевых действиях для подготовки к дальнейшему их ведению.

Карта боевых действий на полночь 26 декабря (нажмите, чтобы увеличить):

На завтра, 27 декабря, запланировано освобождение 74 украинских заложников за 306 человек из числа тех, кого запросили на обмен боевики.

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