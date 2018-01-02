На переезде под Киевом авто едва не столкнулось с поездом: видео

Под Киевом заблокированный на железнодорожном переезде легковой автомобиль едва не был сбит поездом, однако в последний момент водитель чудом избежал столкновения. Видео инцидента, записанные авторегистратором и камерой наблюдения, опубликованы в нескольких Facebook-сообществах автомобилистов.

В описаниях роликов сообщается, что случай произошел на ж/д переезде в селе Тарасовка Киевской области, недалеко от Боярки, утром 29 декабря 2017 года.

На записях видно, как кроссовер Mercedes-Benz въезжает на регулируемый переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора и два опущенных шлагбаума. В этот момент опускаются два других шлагбаума - и автомобиль оказывается в ловушке.

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Водителя заблокированного авто спас дежурный по переезду, который руками поднял один из шлагбаумов. Mercedes успел съехать с путей буквально за пару секунд до того, как по ним пронесся пассажирский поезд.

Совмещенные записи инцидента с регистратора и камеры наблюдения

28 декабря 2017 года на железнодорожном переезде во Львовской области поезд врезался в автомобиль скорой помощи, пострадали три человека.

Видео: Facebook Подслушано у водителей Киев, Киев Автомобильный

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