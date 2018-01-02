Убийство Ноздровской: активист напал на начальника полиции: видео

Во время митинга с требованием расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, который проходил по столичным главком полиции, один из активистов напал на начальника ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook осудил действия протестующих.

"Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?" - написал он.

Аброськин попросил дать возможность полиции "нормально работать".

Сегодня в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц юриста и правозащитника из Киевской области Ирины Ноздровской.

1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала за три дня до этого. По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.