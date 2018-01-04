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В Днепре СБУ задержала полицейского на взятке в 40 тысяч гривень

04.01.2018, 15:34

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке старшего следователя областного управления полиции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что капитан полиции требовал 40 тыс грн от местного жителя за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части неправомерной выгоды в размере $1 тыс.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.  

Ранее сегодня сообщалось, что военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара после получения взятки в $700.

Видео: ssu.gov.ua

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