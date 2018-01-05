Убийство Ноздровской ведет усиленная следственная группа - НПУ
В Вышгороде состоялось закрытое для прессы и общественности заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, на котором первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что дело расследует усиленная следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Полиция делает все возможное для установления лица, причастного к убийству Ирины", - сказал Аброськин, отметив, что для расследования дела об убийстве создана усиленная следственно-оперативная группа.
По его словам, на заседании присутствовали руководители департамента угрозыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушали руководителей Вышгородской полиции и следователей. Полиция также заявила, что заседания будут проходить ежедневно.
"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", - заявил Аброськин журналистам.
Фото: www.npu.gov.ua
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1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.
Согласно данным экспертизы, смерть ее наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.
3 января сообщалось, что найденная мертвой Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже
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