Убийство Ноздровской ведет усиленная следственная группа - НПУ

В Вышгороде состоялось закрытое для прессы и общественности заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, на котором первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что дело расследует усиленная следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полиция делает все возможное для установления лица, причастного к убийству Ирины", - сказал Аброськин, отметив, что для расследования дела об убийстве создана усиленная следственно-оперативная группа.

По его словам, на заседании присутствовали руководители департамента угрозыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушали руководителей Вышгородской полиции и следователей. Полиция также заявила, что заседания будут проходить ежедневно.

"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", - заявил Аброськин журналистам.

Фото: www.npu.gov.ua



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