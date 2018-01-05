USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Убийство Ноздровской ведет усиленная следственная группа - НПУ

05.01.2018, 00:26

В Вышгороде состоялось закрытое для прессы и общественности заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, на котором первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что дело расследует усиленная следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полиция делает все возможное для установления лица, причастного к убийству Ирины", - сказал Аброськин, отметив, что для расследования дела об убийстве создана усиленная следственно-оперативная группа.

По его словам, на заседании присутствовали руководители департамента угрозыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушали руководителей Вышгородской полиции и следователей. Полиция также заявила, что заседания будут проходить ежедневно.

"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", - заявил Аброськин журналистам.

Фото: www.npu.gov.ua

Смотрите также: Убийство Ноздровской: адвокат заявил о собственном расследовании

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Согласно данным экспертизы, смерть ее наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

3 января сообщалось, что найденная мертвой Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 