На границе с РФ собака предотвратила ввоз гранат: видео

В Сумской области в пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, на границе был остановлен автомобиль Volkswagen украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом был обнаружен неизвестный пакет.

Взрывотехниками полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.

5 января в Харькове в квартире многоэтажки взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина 1979-го года рождения.

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