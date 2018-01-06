На границе с РФ собака предотвратила ввоз гранат: видео
06.01.2018, 15:25
В Сумской области в пункте пропуска Катериновка на украинско-российской границе служебная собака пограничников обнаружила спрятанные в автомобиле гранаты. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Согласно сообщению, на границе был остановлен автомобиль Volkswagen украинской регистрации, в ходе проверки которого под левым передним крылом был обнаружен неизвестный пакет.
Взрывотехниками полиции было установлено, что в пакете находились 2 гранаты РГД-5 и отдельно 2 запала к ним.
5 января в Харькове в квартире многоэтажки взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина 1979-го года рождения.
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