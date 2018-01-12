В Одессе сгорел трамвай: пассажиры паниковали и прыгали из окон
В Одессе сегодня около 11:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой загорелся трамвай маршрута №28. Об этом сообщает Думская.
В пресс-службе КП Одесгорэлектротранс уточнили, что в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.
Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.
"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон",- сообщили в пресс-службе ОГЭТ.
В результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
Из-за возгорания трамвая произошли заторы в районе Старопортовфранковской улицы.
27 марта в Запорожье на остановке городского транспорта Базарная загорелся трамвай с пассажирами.
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