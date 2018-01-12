В Одессе сгорел трамвай: пассажиры паниковали и прыгали из окон

В Одессе сегодня около 11:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой загорелся трамвай маршрута №28. Об этом сообщает Думская.

В пресс-службе КП Одесгорэлектротранс уточнили, что в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь.

"Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон",- сообщили в пресс-службе ОГЭТ.

В результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Из-за возгорания трамвая произошли заторы в районе Старопортовфранковской улицы.

27 марта в Запорожье на остановке городского транспорта Базарная загорелся трамвай с пассажирами.

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