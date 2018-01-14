По улицам Керчи проехала колонна танков оккупантов: видео

Во временно оккупированной Керчи по спальному микрорайону проехала колонна российской военной техники. Об этом сообщает Керчь FМ.

"Через Керчь 12 января около 18:20 по улице Блюхера проехало около 50 единиц военной техники. Машины двигались в колоне в сопровождении сотрудников ГИБДД", - отмечается в сообщении.

Местные жители уточнили, что движение техники сопровождалось громким гулом. "Двигались установки Град, три танка на тягаче и БТРы", - сказал керчанин.

23 декабря под Керчью местные жители бросались под военную технику силовиков, пытаясь остановить строительство радиолокационной системы (РЛС) на территории села возле частных земельных участков

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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