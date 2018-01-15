В Харькове СБУ разоблачила на взятках группу патрульных: видео

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках группу патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере более 20 тыс грн.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы разоблачили на взятке начальника следственного отдела одного из районных подразделений ГУ Нацполиции в Одесской области.

Фото, видео: ssu.gov.ua

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