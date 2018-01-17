Полиция показала видео с Ноздровской за несколько часов до смерти
Полиция показала видео с камер внешнего наблюдения, которые зафиксировали юристку Ирину Ноздровскую за час-полтора до убийства. Она попала на камеры по пути домой.
"Национальня полиция Украины продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом действительно драматичном, но банальном, чисто криминальном преступлении", - написал спикер МВД Артем Шевченко в описании к видео.
Адвокаты Анастасии Ноздровской считают, что органы следствия не проверяют других, заявленных защитой, лиц в качестве подозреваемых в убийстве, кроме Юрия Россошанского.
1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.
8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:09
-
08:59
-
вчера
14:56
-
вчера
13:34
-
вчера
19:32