Полиция показала видео с Ноздровской за несколько часов до смерти

Полиция показала видео с камер внешнего наблюдения, которые зафиксировали юристку Ирину Ноздровскую за час-полтора до убийства. Она попала на камеры по пути домой.

"Национальня полиция Украины продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом действительно драматичном, но банальном, чисто криминальном преступлении", - написал спикер МВД Артем Шевченко в описании к видео.

Адвокаты Анастасии Ноздровской считают, что органы следствия не проверяют других, заявленных защитой, лиц в качестве подозреваемых в убийстве, кроме Юрия Россошанского.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

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