В Харькове норвежец выпал из окна квартиры, где был найден труп

В Харькове вследствие падения из окна квартиры погиб 51-летний гражданин Норвегии. В самой квартире при этом обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно сообщению, трагедия произошла на улице Мироносицкой.

В полиции рассказали, что мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело. При этом в квартире, где он проживал, сотрудники полиции обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.

По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УК.

4 января в Софиевской Борщаговке, под Киевом, 33-летнюю девушку вытолкнул из окна ее сожитель. Она погибла от полученных травм.

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