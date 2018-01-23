На Буковине в День Соборности вывесили карту Украины без Крыма

В райцентре Сторожинец Черновицкой области вчерашний День Соборности отметили со скандалом: во время празднования в местном доме культуры на сцене красовалась карта Украины без Крыма, который временно оккупирован Россией. Об этом сообщает издание Сторожинець.info.

Отмечается, что на протяжении всего полуторачасового торжества никто из выступавших на сцене "не обратил внимание организаторов на такую ошибку".

В Сторожинецкой объединенной общине утверждают, что на сцене была не карта Украины, а "изображение", нарисованное непрофессиональным художником, "который, очевидно, ошибся".

"66-летний художник-любитель считает, что Крым на картоиде он изобразил, а вот оргкомитет мероприятия недоработал", - пишет черновицкое информагентство ACC.

Фото: storozhynets.info

Глава Сторожинецкой райгосадминистрации Ярослав Бартош назвал инцидент "бурей в стакане воды". "Я вижу там (на карте) Крым, это для меня не вопрос дискуссии. То изображение - символическое", - заявил чиновник.

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В то же время Служба безопасности уже занялась расследованием происшествия.

"Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК (сепаратизм - ред.), управлением СБУ в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Похожий случай произошел в августе 2017 года в Броварах Киевской области, где на сцене, сооруженной местными властями для празднования Дня Независимости, разместили баннер с картой Украины без Крыма и Донбасса.

Видео: YouTube / ТСН

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