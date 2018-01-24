На фронте целые сутки было тихо, в МИД говорят - из-за Волкера
Впервые за долгое время на территории отпора российской агрессии на востоке Украины сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. Об этом заявили в пресс-службе штаба украинских войск в Донбассе.
"23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было", - рапортовали военные.
Как уточнили в штабе, полная "тишина" на фронте дает больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры региона, налаживания транспортного сообщения и разминирования местности.
В МИД тишину в Донбассе считают уловкой оккупантов для того, чтобы "создать картинку" во время визита в Украину спецпредставителя США Курта Волкера.
"Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Курт Волкер находится в Украине", - написала у себя в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца, добавив, что это является свидетельством того, что "каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет обмануть всех".
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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