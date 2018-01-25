"Все уничтожено": боевики разграбили шахту в Донбассе

Житель Первомайска показал разграбленную боевиками террористической организации ЛНР шахту. Об этом сообщил журналист, блогер Денис Казанский.

"Оборудование распилено на металл и вывезено. Под предлогом борьбы с фашизмом бандиты из ЛНР воруют все, что только можно, уничтожают все вокруг себя", - отметил Казанский.

Он добавил, что видео снял 18 января 2018 года один из местных жителей, имя которого в целях безопасности не называет.

"Шахта Первомайскуголь. Сейчас вы увидите, что от нее осталось. Все уничтожено, все разграблено. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь", - сказал местный житель.

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Он утверждает, что админпомещения разграбили местные боевики и местные жители "в погоне за металлом".

"Все, что вы видите, это 18 января. Спасибо, нашим "властям ЛНР-вским", что довели до такого состояния это градообразующее предприятие. Тащат все и сдают за копейки - 3 рубля за килограмм. Ее как "крышевали", так и "крышуют" эту схему. В Первомайске на каждом углу все, кто хочет, принимают металл. Вы думаете там тазики, сковородки…? Нет, там железные двери, решетки. Все, что можно, вырывают с корнями и тащат туда", - жалуется мужчина.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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