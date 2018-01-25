В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы: фото, видео

В Кременчуге Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого, по предварительной информации, находились от трех до четырех человек. Все погибли. Об этом сообщают местные СМИ.



Сайт ТелеграфЪ со ссылкой на очевидцев пишет, что вертолет начал взрываться еще в воздухе, врезался в телевизионную вышку и упал на землю.

На месте крушения вертолета возник пожар, там работают пожарные, полиция и скорая.

Фото: telegraf.in.ua

Кременчугская газета сообщила, что вертолет Ми-8 компании Украинские вертолеты выполнял учебно-тренировочный полет со слушателями и врезался в телевышку.

По данным издания, на месте трагедии выявлено три трупа, хотя в вертолете находились четыре человека.

Также газете стало известно, что слушатели компании Украинские вертолеты проходили курс подготовки по системе ночного видения - ночные полеты с приборами ночного видения. В Кременчуг прибыли три экипажа на подготовку и они должны были отлетать 10 часов полетов ночью.

Позже информацию о падении вертолета подтвердила в эфире 112 Украина пресс-секретарь ГСЧС Полтавской области Светлана Рыбалко.

"К нам вызов поступил в 19 часов об авиационном происшествии на окраине города Кременчуг с участием вертолета Ми-8 частной авиакомпании. Этот вертолет совершал учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, на борту находилось 4 человека. Но эта информация уточняется. Погибли все, кто находился в этом вертолете ", - сказала она.

Также Рыбалко опровергла информацию о том, что перед падением вертолет задел телевышку.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.