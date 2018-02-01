В Никополе прогремел взрыв, ранен местный депутат - видео

Вечером 31 января в Никополе у гаражей на улице Трубченко прогремел взрыв, в результате чего получил осколочное ранение 57-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел примерно в 18:30. Что именно было взорвано или взорвалось, пока неизвестно.

Пострадавший с осколочными ранениями ноги госпитализирован. По данным местных СМИ, при взрыве мог пострадать внефракционный депутат горсовета Александр Рыбаков.

"Он потерял много крови. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение городской больницы, прооперировали и перевели в отделение реанимации. В данный момент он без сознания, за его состоянием наблюдают врачи. Медики говорят, что состояние Рыбакова стабильное", - пишет издание Информатор.

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30 октября 2017 года в горсуде Никополя во время заседания взорвали две гранаты: два человека погибли, девять получили ранения.

Видео: Youtube / Организация Прихист

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