Во Львовской области разоблачили на взятке чиновника ГМСУ - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке ведущего специалиста Галицкого отдела Государственной миграционной службы Украины во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что чиновник требовал от граждан деньги за "внеочередное" оформление документов для изготовления загранпаспортов. Свои "услуги" она оценивала в 2 тыс грн за паспорт. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды.
Оперативники спецслужбы задержали подозреваемую в служебном кабинете во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн за пять загранпаспортов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее вчера сотрудники СБУ задержали на взятке в $3 тыс начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области.
Фото, видео: ssu.gov.ua
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