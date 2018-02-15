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Убийство семьи в Донецкой области: подозреваемых задержали

15.02.2018, 18:12

Полиция задержала троих подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Большой Новоселке Донецкой области, которое было совершено 6 декабря 2017 года. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции добавил, что задержанными оказались жители Донецкой области и Киева. Во время обысков у задержанных обнаружили большое количество гранат, боеприпасов и оружия.

По словам Аброськина, все трое являются активными участниками общественной организации Внутренний корпус "Батальон Донбасс", ранее участвовали в АТО. 

"Их трудно назвать просто преступниками, это отбросы. Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из начальных показаний задержанных", - подитожил он

Сейчас задержанные дают свидетельства.

7 декабря 2018 года сообщалось, что в Большой Новоселке жестоко убили семью - супругов и их сына. Были убиты 56-летний мужчина, его 46-летняя жена и 23-летний сын. Их нашли со следами пыток в своем доме.

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