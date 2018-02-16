Боевики используют украинские флаги для провокаций - штаб

Боевики и российские пропагандисты используют государственные символы Украины для создания фейковых новостей накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Их информационные атаки связаны с проведением Мюнхенской конференции 16-18 февраля, во время которой будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН в Донбассе", - отметили в пресс-центре.

Украинские военные сообщили, что боевики провоцируют ВСУ специально из серой зоны в пределах 800 метров.

"Стало известно, что на той стороне противника появилась небольшая часть БМП и украинский флаг. Я так думаю, что, это, скорее всего, будет провокация, будут стрелять по мирным жителям, а потом рассказывать, что это украинские войска стреляют по мирным жителям", - отметил украинский военный Роман.

16 февраля в Мюнхене около 15:00 по киевскому времени стартует 54-я конференция по безопасности. Ее откроют председатель Вольфганг Ишингер с министрами обороны от Германии Урсулой фон дер Ляйен и Франции Флоранс Парли.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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