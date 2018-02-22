СБУ задержала командира воинской части в Хмельницкой области

СБУ задержала командира одной из воинских частей в Хмельницкой области и его заместителя по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что в течение более полугода должностные лица якобы получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

В СБУ утверждают, что злоумышленники получали от коммерсанта по три тысячи гривень в месяц.

"Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК. Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сегодня сотрудники СБУ заявили, что разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений полиции Киева.

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