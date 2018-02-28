USD:  26.71  27.02   EUR:  32.63  33.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Польше поезд протаранил авто, погибли четыре украинца: видео

28.02.2018, 08:59

На въезде в польский город Ополе случилось крупное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Volkswagen Passat с водителем и тремя пассажирами столкнулся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом. Все в салоне машины - три женщины и мужчина - погибли, пишет местное издание Naszemiasto.

Трагедия произошла около 19:00 вчера, 27 февраля, на трассе Ниса-Ополе в Чмеловичах.

Как пишет источник, неизвестно, зачем водитель решил выехать на ж/д переезд. Состав протащил автомобиль несколько десятков метров. Позднее выяснилось, что все погибшие были украинцами.

Люди в поезде не пострадали, сообщили в штаб-квартире воеводской полиции в Ополе.

Смотрите также: На переезде под Киевом авто едва не столкнулось с поездом: видео

Видео: Youtube / 24opolepl

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 