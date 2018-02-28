В Польше поезд протаранил авто, погибли четыре украинца: видео
На въезде в польский город Ополе случилось крупное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Volkswagen Passat с водителем и тремя пассажирами столкнулся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом. Все в салоне машины - три женщины и мужчина - погибли, пишет местное издание Naszemiasto.
Трагедия произошла около 19:00 вчера, 27 февраля, на трассе Ниса-Ополе в Чмеловичах.
Как пишет источник, неизвестно, зачем водитель решил выехать на ж/д переезд. Состав протащил автомобиль несколько десятков метров. Позднее выяснилось, что все погибшие были украинцами.
Люди в поезде не пострадали, сообщили в штаб-квартире воеводской полиции в Ополе.
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Видео: Youtube / 24opolepl
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