Полицейские вымогали деньги у наркозависимого - СБУ

В СБУ заявляют, что задержали в Южноукраинске Николаевской области двух полицейских, которые якобы требовали у наркозависимого деньги, угрожая "проблемами с законом". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники криминальной полиции требовали ежемесячно от местного наркозависимого уплату "дани" в размере 30 тысяч гривень. В случае отказа обещали создать мужчине проблемы с законом", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники просили перечислять деньги на банковскую карточку третьего лица. Правоохранители задержали обоих злоумышленников сразу после снятия денег со счета, сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК, полицейским объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В полиции Киева заявили, что разоблачили наркоторговцев, которые под "крышеванием" работника полиции занимались сбытом наркотических веществ.

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