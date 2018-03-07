В Одессе полиция применила оружие в ходе операции "Мигрант"
В Одессе в ходе проведения мероприятий в рамках операции "Мигрант" на полицейских был совершен наезд автомобилем, они были вынуждены применить оружие. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.
"В Одессе во время задержания иностранцев-нелегалов правоохранители применили оружие", - сказано в сообщении.
Происшествие произошло сегодня возле рынка Привоз.
В полиции рассказали, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле.
Полицейские решили проверить у них документы и попросили выйти из машины. После этого, говорят правоохранители, водитель совершил на них наезд. В результате трое полицейских были доставлены в больницу для оказания помощи.
"Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие", - сказано в сообщении.
В результате были задержаны 29-летний одессит и трое иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.
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