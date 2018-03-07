В Одессе полиция применила оружие в ходе операции "Мигрант"

В Одессе в ходе проведения мероприятий в рамках операции "Мигрант" на полицейских был совершен наезд автомобилем, они были вынуждены применить оружие. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

"В Одессе во время задержания иностранцев-нелегалов правоохранители применили оружие", - сказано в сообщении.

Происшествие произошло сегодня возле рынка Привоз.

В полиции рассказали, что во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки "Мигрант" полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле.

Полицейские решили проверить у них документы и попросили выйти из машины. После этого, говорят правоохранители, водитель совершил на них наезд. В результате трое полицейских были доставлены в больницу для оказания помощи.

"Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие", - сказано в сообщении.

В результате были задержаны 29-летний одессит и трое иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Facebook удалил видео, снятое и опубликованное главой кабинета премьер-министра Венгрии, в котором он пытался изобразить страх "белых" австрийцев перед мусульманскими мигрантами.

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