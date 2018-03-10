Полиция открыла дело против репетитора, избившей ребенка: видео

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения ребенка женщиной-репетитором. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, правоохранителям об инциденте стало известно из опубликованного в интернете видео. На нем женщина-репетитор во время занятий бьет и обзывает мальчика примерно 10 лет.

В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района.

Сотрудники полиции установили личность женщины. По словам правоохранителей, она призналась в содеянном.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (Побои и истязания) УК. Следствие продолжается.

Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года, отметили в полиции.

23 февраля Киевская местная прокуратура передала в Оболонский райсуд обвинение жительницы Киева в похищении 20 октября 2017 года двухмесячной девочки в Оболонском районе Киева.

20 октября 2017 года в Киеве в детском саду у мужчины похитили двухмесячного ребенка, которого он оставил в коляске в здании детсада, когда пошел забирать свою старшую дочь. На следующий день ребенка нашли в Вышгороде. Женщина, похитившая его, задержана.

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