В Черновцах горит один из крупнейших рынков страны

На территории Калиновского рынка в Черновцах в секторе продажи ковров возник сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание началось примерно в 13:40 и охватило площади около 1000 кв.м. По информации спасателей, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат пожара девять единиц техники и 39 спасателей. По информации телеканала Черновцы в Facebook, движение транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской временно ограничили. Издание отмечает, что причиной возгорания стала искра сварочного аппарата, который использовал работник, устанавливавший новые витрины. Сообщается, что этот человек сейчас находится в больнице.

От пожара над городом поднялся огромный столб черного дыма, который, по данным очевидцев было видно из разных частей города. В опубликованном в Facebook сюжете местного канала TVA видно, что продавцы выносили с рынка ковры. По словам спасателей, тушение пожара осложнялось тем, что товары были из синтетических материалов и легко загорались.

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Калиновский рынок - крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га.

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