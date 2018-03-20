Под Харьковом СБУ предотвратила поставки авто для боевиков: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, во временно оккупированные районы Луганской области. Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Мариуполе участницу преступной организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом местных жителей во временно оккупированном Донбассе.

Фото, видео: ssu.gov.ua

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