В Ровенском районе врач сбывал наркотики в колонии - СБУ

В СБУ заявили, что в Ровенском районе разоблачили врача медчасти исправительной колонии на поставках наркотиков заключенным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, подозреваемый также работал врачом в областной больнице.

В СБУ утверждают, что задокументировали несколько фактов противоправных действий врача.

Его задержали якобы во время очередной попытки пронести на территорию колонии марихуану и психотропные таблетки Субитекс. Стоимость изъятой партии, по данным СБУ, на "черном рынке" составляет более 10 тысяч гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по по ч. 1 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые под "крышеванием" работника полиции занимались сбытом наркотических веществ.

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