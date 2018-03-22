СБУ предотвратила вывоз в РФ товаров военного назначения: видео

Служба безопасности Украины предотвратила вывоз в Россию товаров военного назначения в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, российские спецслужбы и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины товаров для нужд военно-морского флота России.

Правоохранители задокументировали разработку подозреваемыми механизма поставки в Россию изготовленной одним из запорожских предприятий продукции через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран.

Создание схемы инициировали российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются в аннексированном Крыму.

Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которая в ближайшее время должна была быть доставлена транзитом в Россию.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.

Видео: ssu.gov.ua

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