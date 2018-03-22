СБУ предотвратила вывоз в РФ товаров военного назначения: видео
Служба безопасности Украины предотвратила вывоз в Россию товаров военного назначения в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, российские спецслужбы и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины товаров для нужд военно-морского флота России.
Правоохранители задокументировали разработку подозреваемыми механизма поставки в Россию изготовленной одним из запорожских предприятий продукции через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран.
Создание схемы инициировали российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются в аннексированном Крыму.
Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которая в ближайшее время должна была быть доставлена транзитом в Россию.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.
Читайте также: СБУ заблокировала финансовые операции с Крымом и Донбассом
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.
Видео: ssu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:59
-
11:47
-
16.03.18
18:23
-
19.03.18
18:25
-
11:22
Материалы по теме
-
22.03.2018 12:13
-
22.03.2018 12:03
-
22.03.2018 11:52
-
22.03.2018 11:13
-
22.03.2018 10:38
Все материалы по теме: Война в Донбассе