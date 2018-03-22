Под Харьковом СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб России

В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.

При проведении следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с Главным управлением Генштаба ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте также: В Киеве СБУ разоблачила координатора сети антиукраинских ресурсов

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР. Читайте также: СБУ заблокировала финансовые операции с Крымом и Донбассом

Видео: ssu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.