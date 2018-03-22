Под Харьковом СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб России
В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входили трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.
При проведении следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с Главным управлением Генштаба ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
Во время спецоперации правоохранители задержали участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.
Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.
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