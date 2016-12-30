Полицию Киевской области официально возглавил Ценов: видео

Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области временно исполняющего обязанности начальника управления Дмитрия Ценова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.

"Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян", - сказано в нем.

Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган отметил, что данное назначение было ожидаемым, поскольку такую высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель.

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