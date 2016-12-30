Трогательное видео поздравления военных с Новым годом: мы победим

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"Пусть будет мир, пусть мы победим, пусть все останутся живыми. Знайте, мы есть тут, для того, чтобы у нас была родная земля. Одесса, с новым годом, победа за нами. Все будет хорошо, очень, очень совсем скоро. Мы в это верим", - говорится в поздравлении бойцов АТО.