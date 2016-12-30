Трогательное видео поздравления военных с Новым годом: мы победим
30.12.2016, 15:57
Волонтеры фонда Повернись живим записали трогательное поздравление бойцов АТО с Новым годом.
В ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.
Военные желают украинцам терпения и оптимизма, объединиться в следующем году и стать сильными.
"Пусть будет мир, пусть мы победим, пусть все останутся живыми. Знайте, мы есть тут, для того, чтобы у нас была родная земля. Одесса, с новым годом, победа за нами. Все будет хорошо, очень, очень совсем скоро. Мы в это верим", - говорится в поздравлении бойцов АТО.
В ролике свои поздравления украинцам передали военные 137-го отдельного батальона береговой охраны, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 72-й и 54-й отдельных механизированных бригад.
Военные желают украинцам терпения и оптимизма, объединиться в следующем году и стать сильными.
"Пусть будет мир, пусть мы победим, пусть все останутся живыми. Знайте, мы есть тут, для того, чтобы у нас была родная земля. Одесса, с новым годом, победа за нами. Все будет хорошо, очень, очень совсем скоро. Мы в это верим", - говорится в поздравлении бойцов АТО.
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